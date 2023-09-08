Mahkemenin iptal kararına rağmen Bakanlıktan Zori Çayı'nda HES'e yeniden onay

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır’ın Kulp ve Batman’ın Sason ilçeleri arasında yapılmak istenen HES projesinin mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen yeniden ‘ÇED Olumlu Raporu’ verdi. Bakanlık, “ÇED Olumlu” kararını 10 gün süre ile askıda ilan etti.

Diyarbakır’ın Kulp (Pasur) ilçesi ile Batman’ın Sason ilçeleri arasında yapılmak istenen ancak mahkeme tarafından iptal edilen baraj için mahkeme kararlarına rağmen bakanlık yeniden harekete geçti.

Çermik Gazetesi’nden Özgür Ayaydın’ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2014 yılında Diyarbakır’ın Kulp ile Batman’ın Sason ilçeleri arasında Zori çayı üzerinde yapılması için çalışmalara başladığı HES için, köylülerin dava açması ile 2022 yılında Diyarbakır ve Batman’daki İdare Mahkemeleri HES’in ÇED raporu ve dava konusu işlemin iptaline karar vermişti.

İdare mahkemelerinin verdiği iptal kararı köylülere ve HES’lere karşı olan çevrecileri mutlu ederken, Bakanlık bugün olumlu ÇED raporunu yeniden askıya çıkarttı. Diyarbakır Valiliğinin internet sitesinde, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü - ÇED Olumlu Kararının Askıda İlan Edilmesi Hk” başlığı ile yayımlanan ilanda, süreç anlatıldı.

Adı Metin HES (Kayser Barajı) olan baraj, Diyarbakır’ın Kulp İlçesi ve Batman’ın Sason İlçesi sınırları içerisinde yer alan Zori çayı çevresindeki 7 köyü etkilediği belirtildi. Bahse konu projeye Bakanlıkça 2014 yılında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” raporu verildiği belirtilen ilanda, kamulaştırma çalışmaları devam ederken 2021 yılında, “ÇED Olumlu Kararı” nın iptali istemi ile dava açıldığı ifade edilen, ilanda şöyle denildi:

İDARE MAHKEMESİ HEM ÇED’İ HEM İŞLEMİ İPTAL ETTİ

“Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılmış ve bilirkişi raporu 01.04.2022 tarihinde Diyarbakır 3. İdare Mahkemesine sunulmuştur. Bilirkişi raporu sonrasında Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi bilirkişi raporu tespitlerini dayanak göstererek “ÇED Olumlu Kararı”nın iptali yönünde karar vermiştir. Ayrıca ÇED Olumlu Kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle bakanlığımız aleyhine, Diyarbakır 3. İdare Mahkemesinde görülen başka davada ise, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 31 Mart 2023’de ‘dava konusu işlemin iptaline’ karar verilmiştir.”

PROJE FAALİYETLERİNİN DURMASI İÇİN KAYMAKAMLIĞA YAZI YAZILDI

İlanda mahkemenin bu kararından sonra projeye ait tüm faaliyetlerin durdurulması ve dava konusu işlemin iptaline yönelik tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Kulp Kaymakamlığına 14 Nisan 2023’de yazı verildiği belirtildi.

YENİDEN OLUMLU ÇED RAPORU VERİLDİ

İlan’ın son kısmında ise, mahkemelerin kararlarına rağmen aynı projeye bir kez onay verildiği ve halkın görüş ve önerilerinin alınmak üzere 10 ünlük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde askıya çıkarıldığı belirtildi.

“MAHKEME KARARLARINI TANIMIYORLAR”

Köylüler adına Diyarbakır 3. İdare Mahkemesinde dava açan Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, 2014’te verilen olumlu ÇED raporlarını Diyarbakır ve Batman’da açtıkları davalar ile geçen yıl iptal ettiklerini söyledi. Şimdi yeniden olumlu ÇED raporu alarak projeye devam edilmek istendiğini söyleyen Eren, “Mahkeme kararını tanımıyorlar. Mahkeme verdiği kararda, arada yapılacak olan HES’in doğayı tahrip edeceğini, insanların temel yaşam kaynaklarını sonlandıracağını belirtmişti. Biz yeniden dava açacağız” diye konuştu.