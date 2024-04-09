Mahkemenin tahliye kararı engellendi

Haber Merkezi

Şırnak’ta seçim hilelerine tepki gösterdiği için gözaltına alınıp tutuklanan M.A.’nın hakkında verilen tahliye kararının ardından yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. MA’nın haberine göre, savcı itirazını görevli mahkeme yerine hukuk mahkemesi hâkimlerinden oluşan nöbetçi heyetin saatine ayarlayarak tutuklama kararı çıkarttı. M.A.’nın avukatı hukuk mahkemesinin verdiği karara itiraz ettiklerini açıkladı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla iddianame hazırlandı. İddianamede M.A.’nın “polise mukavemet” suçlamasıyla cezalandırılmasını istendi. Asliye Ceza Mahkemesi, avukatının itirazı üzerine M.A.’nın tahliyesine karar verdi. Savcılık, tahliye müzekkeresini mesai saatinde onaylamazken nöbetçi heyet savcılığın itirazını kabul ederek, M.A.’nın tahliyesini engellenirken cezalandırma kastı ile tutuklama kararı verildiğini belirtti.