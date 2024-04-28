Mahmud Abbas'tan 'Refah' uyarısı: En büyük felaket için küçük bir darbe kaldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Refah kentinin İsrail tarafından işgal edilmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Filistin halkının tarihindeki en büyük felaketin gerçekleşmesi için sadece küçük bir darbe kaldı" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yaptığı Riyad Ekonomi Forumu özel oturumunda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Abbas, "İsrail, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 75'ini yok etti ve 200 gün içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 bin Gazzeliyi öldürdü" dedi.

Abbas, "Gazze’deki (saldırılarını) bitirdikten sonra İsrail’in Batı Şeria’ya yönelip halkını Ürdün’e sınır dışı etmesinden endişe duyuyorum" diye konuştu.

"FİLİSTİN'İ TANIYIN" ÇAĞRISI

Dünya kamuoyuna Filistin’i Birleşmiş Milletler’e tam üye devlet olarak tanıma çağrısı yapan Abbas, Avrupalı devletlerden de İsrail’i tanıdıkları gibi Filistin’i de tanımalarını istedi.

REFAH İŞGALİ UYARISI

2,2 milyon Filistinlinin ülke dışına sürülmesi ve Gazze’nin güneyindeki Refah kentinin işgal edilmesi konusunda uyarıda bulunan Abbas, Gazze’den kaçan tüm Filistinlilerin Refah’ta toplandığını belirterek, "Filistin halkının tarihindeki en büyük felaketin gerçekleşmesi için sadece küçük bir darbe kaldı" değerlendirmesini yaptı.

"SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRLARI REDDEDİYORUZ"

Filistin Devlet Başkanı, Hamas'ın (7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" saldırılarının ardından) Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kasabalarına yönelik saldırılarına değinerek şunları söyledi:

"Özellikle Gazze ve 7 Ekim’den bahsetmek istersek, sivillere yönelik saldırıların yaşandığı önemli bir aşamadır. Baştan beri bu saldırıyı kesinlikle reddettiğimizi söyledik. Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü olarak, yönelimleri ve bağlantıları ne olursa olsun sivillere yönelik saldırıları reddediyoruz."

İsrail’in 7 Ekim'den itibaren "Hamas'tan intikam almak bahanesiyle Gazze halkına saldırdığını, Filistin halkından intikam alıp sivilleri katlettiğini" söyleyen Abbas, "En sonunda, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs’ü uluslararası bir konferans aracılığıyla bağımsız bir Filistin devletinde bir araya getirecek siyasi bir çözüm olması gerektiğini" vurguladı.