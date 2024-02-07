Mahmut Tanal: "Erdoğan, yakında ‘Cumhuriyeti biz kurduk’ derse de şaşırmamak lazım"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Erdoğan’ı tutana aşk olsun! Şanlıurfa’da partisinin ilçe adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 1992 yılında kurulan Harran Üniversitesi’nin AKP tarafından yapıldığını savunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’ya ilk havaalanı hizmetini de kendilerinin sunduğunu iddia etti. Oysa Şanlıurfa’da ilk havaalanı, 1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açıldı. Hızını alamayan Erdoğan, yakında ‘Cumhuriyeti biz kurduk’ derse de şaşırmamak lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanlıurfa’daki “Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni”nde, “Altyapısıyla, üstyapısıyla Şanlıurfa’ya üniversitesiyle bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa'nın havalimanı yokken, şimdi havalimanı var mı? Üniversitesi var mı? Kim yaptı” dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Erdoğan’ın sözlerinin yanlış olduğuna dikkat çektiği şu açıklamayı X hesabından yaptı:

“Erdoğan’ı tutana aşk olsun! Şanlıurfa’da partisinin ilçe adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 1992 yılında kurulan Harran Üniversitesi’nin AKP tarafından yapıldığını savunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’ya ilk havaalanı hizmetini de kendilerinin sunduğunu iddia etti. Erdoğan konuşmasında, ‘Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı? Kim yaptı? Biz yaptık’ diyor. Oysa Şanlıurfa’da ilk havaalanı, 1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açıldı. 1988 yılında hizmet vermeye başlayan Şanlıurfa Havalimanı, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaydı. 688 dönüm alan üzerine kurulan ve yılda 500 bin yolcu kapasiteli hizmet veren havaalanının GAP ile ilgili yapılan planlama doğrultusunda yetersiz kalacağı düşünüldü. Bu sebeple şu an faaliyette olan Şanlıurfa GAP Havalimanı’nın temeli de 1998 yılında atıldı. Hızını alamayan Erdoğan, yakında ‘Cumhuriyeti biz kurduk’ derse de şaşırmamak lazım. Oysa AKP, mirasyedi bir partidir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan stratejik önemdeki fabrikalar, şirketler, tesisler, AKP iktidarı tarafından bir bir satıldı.”