Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında mütalaa açıklandı: 18 yıla kadar hapis talebi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 20 kişinin yargılandığı davada savcılığın esas hakkındaki mütalaası açıklandı. Savcı, Ali ve Kadir Yasak'ın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçen yıl Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Kadir Yasak'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme", "silahla yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bakırköy'deki bir daire satışındaki para farkı nedeniyle müşteki Suphi Malgaz ile sanıklar Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan arasında husumet başladığını anlattı.

Bunun üzerine bir restoranda Malgaz'ın arkadaşı olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın da bulunduğu görüşmede anlaşma sağlandığı belirtilen mütalaada, görüşme sonrasında sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tavırlarından kendilerini küçük düşürülmüş hissettikleri aktarıldı.

Mütalaada, olay günü olan 27 Ocak 2022'de sanık Kadir Yasak'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu restoranda gördüğü belirtilerek, sanık Yasak'ın diğer sanıklardan Abdulkadir Kara'dan aldığı silahla olay yerine gittiği ifade edildi.

Burada sanık Kadir Yasak'ın kendisine hakaret edip etmediğini ve arkasından konuşup konuşmadığını sorduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun küfür ettiği anlatılan mütalaada, Yasak'ın da bunun üzerine silahla ateş ettiği belirtildi.

Mütalaada, sanık Ali Yasak'ın da maktulü tutarak mukavemetini kırdığı ifade edilerek, açılan ateş sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü kaydedildi.

Sanık Kadir Yasak'ın eyleminin öldürme suçunu oluşturduğu, Ali Yasak'ın eyleme fail olarak iştirak ettiği belirtilen mütalaada, restoranda bulunan sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın ise suça yardım ettikleri anlatıldı.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, sanıklar Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12'şer yıldan 18'er yıla, yine sanık Kadir Yasak'ın müşteki Murat Bilmez'e yönelik "silahla yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme" suçundan altışar yıldan dokuzar yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, sanık Abdulkadir Kara'nın da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Gökhan Karakan'ın "yağmaya teşebbüs etme" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla , sanık Kerem Öztürk'ün de "yağmaya teşebbüs etmeye azmettirme" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanık Batuhan Aldatmaz'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından toplam 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiği belirtildi.

Mütalaada, 9 sanığın "suçluyu kayırma” suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 3 sanığın ise tüm suçlardan beraati istendi.

İDDİANAME YASAK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYORDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'deki bir restoranda yapılan silahlı saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtiliyordu.

İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl dokuzar aydan 12 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 9 kişinin de "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan beşer yıla, Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.