Mahsa Amini'nin babasıyla röportaj yapan gazeteci yeniden tutuklandı

İran rejimi tarafından öldürülen Mahsa Amini'nin babasıyla röportaj yapan gazeteci Nazila Marufiyan dördüncü kez tutuklandı.

İran rejimi tarafından katledilen Mahsa Jîna Amini'nin babasıyla röportaj yapan gazeteci Nazila Marufiyan dördüncü kez tutuklandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Nazila Marufiyan, en son 16 Ağustos’ta tahliye edilmişti. Marufiyan, şarkıcı Mehdi Yerahi’nin gözaltına alınmasına tepki gösterdiği için gözaltına alınarak tutuklandı.

Iran Wire'ın Nazila Marufiyan'ın komşularına dayandırdığı haberine göre ise, genç gazetecinin evinin kapısı kırıldı, rejim güçleri Marufiyan'ı darp ederek gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

Amini’nin babası Amjad Amini'yle röportaj yaptığı için tutuklanan ve 9 Ocak'ta kefaletle serbest bırakılan gazeteci Marufiyan, duruşma yapılmadan iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

23 yaşındaki gazeteci Marufiyan, Tahran Devrim Mahkemesi'nin 26'ncı Şubesi tarafından "Rejim aleyhine propaganda yapmak" ve "Kamuoyunu galeyana getirmek için yalan haber yayınlama" suçlamasıyla yargılanmıştı.



9 Temmuz’da ifade için Evin Savcılığı’na çağrılan gazeteci Marufiyan, Tahran’da ikinci kez tutuklanmış ve 13 Ağustos’ta kefaretle serbest bırakılmıştı. (MA)