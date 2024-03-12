MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: Sonuçlar yayınlandı

MAK Danışmanlık 2024 Yerel Seçimleri'ne ilişkin büyükşehirlerde yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41,5, Kurum ise yüzde 40 oy oranına sahip.

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık, 31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 'siyasi partilerin adaylarını açıkladığı anda' yaptıkları "Büyükşehirler Araştırması"nın sonuçlarını yayınladı.

Anket sonuçlarına göre üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde.

21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi.

"Belediye başkanlığı seçiminde sizin için parti mi aday mı önemli" sorusuna ise yüzde 46 "Hem aday, hem parti önemli" yüzde 33 ise "Parti önemli" yanıtını verdi.

"Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir" sorusuna yüzde 48 "Hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunlar" karşılığını verirken yüzde 13 ise "Ahlaki ve sosyal sorunlar" dedi.

İMAMOĞLU 1,5 PUAN FARKLA ÖNDE

Ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor.

5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranına sahip.

YAVAŞ 6 PUANLA ALTINOK'UN ÖNÜNDE

Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 44 oy oranıyla Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un 6 puan önünde yer alıyor. Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yüz yüze yapılan anket görüşmesi sonucuna göre, Yavaş, yüzde 44, Altınok yüzde 38, YRP yüzde 4, İYİ Parti yüzde 3 ve DEM Parti yüzde 2 oy oranına sahip.

İZMİRDE 17 PUANLIK FARK

İzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın 17 puan önüne geçmiş durumda. 3 bin 550 kişiyle yüz yüze yapılan anket sonucuna göre; Hamza Dağ yüzde 31, Tugay yüzde 48, İYİ Parti yüzde 7, DEM Parti yüzde 4, YRP'nin ise yüzde 1 oy oranına sahip olduğu görülüyor.

Anket şirketi, araştırmanın yöntemini ise şöyle açıkladı:

"21 Şubat - 09 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma 30 büyükşehrinde ve bu şehirlere bağlı ilçe ve mahallelerde seçmen / nüfus dağılımına uygun hazırlanan formlar yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapılmıştır. Büyükşehirlerin ilçe ve mahallelerinde ülke seçmen yaş grupları ortalamasına uygun genel yapısını vermeye en yakın sayıda olabildiğince büyükşehir nüfus dağılım dengesine uygun orantılanarak bir dağılım elde edilmiştir."

KULAT'TAN 'İLK GÜNLER' AÇIKLAMASI

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yapılan araştırmanın siyasi partilerin adaylarını resmi olarak ilk açıkladığı günlerde yapıldığını belirtti. Kulat açıklamasında, "Şimdi yeni bir çalışma için sahaya çıkılacaktır. Bu zaman diliminde (ilk günlerde) yapılan bir araştırma kampanya başarısını yeterince yansıtmaz" ifadelerini kullandı.

MAK Danışmanlık kurumsal sayfasında yayınlanan "Büyükşehirler Araştırması" siyasi partilerin adaylarını resmi olarak ilk açıkladığı günlerde yapılmıştır. Şimdi yeni bir çalışma için sahaya çıkılacaktır. Bu zaman diliminde (ilk günlerde) yapılan bir araştırma kampanya başarısını… — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) March 11, 2024

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İL İL OY ORANLARI

Anketin kent kent seçim sonucuna yönelik oy oranları şöyle:

MARDİN

VAN

DİYARBAKIR

ADANA

ANTALYA

AYDIN

BALIKESİR

BURSA

ERZURUM

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

HATAY

MERSİN

KAYSERİ

KOCAELİ

KONYA

MALATYA

MANİSA

KAHRAMANMARAŞ

MUĞLA

SAMSUN

TRABZON

ŞANLIURFA

DENİZLİ

TEKİRDAĞ

SAKARYA

ORDU