Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdüre sürgün

Muğla’nın Menteşe ilçesinde İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Ahmet Uzun’un makam aracını ve özel aracını, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ne ait oyun alanına park etmesine izin vermeyen müdür Sunday Özcan, önce görevden uzaklaştırıldı ardından 100 kilometre uzaklıkta bulunan Milas Ortaköy Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirildi. Özcan’a ayrıca, tartıştığı için maaş kesme cezası verildi.

Muğla’da bir liseye ait oyun alanına makam aracını ve özel aracını park etmek isteyen İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Ahmet Uzun’a karşı çıkan okul müdürü görevden uzaklaştırılıp sürgün edildi.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Ahmet Uzun, makam aracını ve kendisine ait özel aracını, okul aile birliği ve öğretmenler kurulu tarafından öğrencilerinin oyun sahası olarak belirlenen alana park etmek istedi.

Kapının kilitli olmasından dolayı aracı içeri park edemeyen Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı arayarak okul müdürü Sunday Özcan’ı kapıyı kapattığını ve aracı içeriye almadığı yönünde şikâyet etti. Emre Çay ve beraberindeki amirler, okul müdürü Sunday Özcan’ı makamına çağırarak demir kapıyı kapatmamasını ve araçların park edilmesine izin vermesini istedi.

Özcan ise alanın oyun parkı olarak kullanıldığını park yeri olmadığını ifade ederek talimatın sözlü değil yazılı olarak bildirilmesini istedi.

Görüşmeden iki gün sonra okul müdürü Özcan, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın talimatıyla ‘sözlü talimata uymadığı’ gerekçesiyle görevden uzaklaştırılarak 100 kilometre uzaklıktaki ortaokula beden eğitimi öğretmen olarak sürüldü.

“KAPI OKUL YÖNETİMİNİNKARARIYLA KAPATILDI”

Sürgün edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sunday Özcan, “Otopark yüzünden 35 yıllık bir öğretmeni sürgün ettiler. Orası öğrencilerin oyun alanı, onların can güvenliğini korumak zorundayım. Kapı, okul yönetiminin aldığı bir karar ile kapatıldı. Bir milli eğitim müdürü otopark yüzünden 60 yaşındaki bir öğretmene hakaret ederek sürgün edebiliyor. Üstelik iki gün içerisinde terörist muamelesi görerek görevden alınıyorum” dedi.