Makam odasına ‘ithal’ mobilya

Bakan danışmanı Gül ile ilgili iddialara bir yenisi eklendi. Gül’ün, DHMİ’de kendisine tahsis edilen odayı ithal mobilyalar ile dekore ettirdiği öne sürüldü.

Mustafa BİLDİRCİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun danışmanı Murat Gül hakkında skandal bir iddia gündeme getirildi. Ankara’da 60 milyon TL’ye lüks daire aldığı iddiasıyla gündeme gelen Gül’ün, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde kendisine tahsis edilen odayı ithal mobilyalar ile dekore ettirdiği iddiası da gündeme geldi.

DHMİ’de de Daire Başkanı olarak görev yapan Murat Gül hakkındaki iddialar Bakan Uraloğlu’na soruldu. Skandal iddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Ulaş Karasu, “Tartışmaların gölgesinde DHMİ’ye Daire Başkanı olarak atanan Murat Gül, DHMİ’de kendisine tahsis edilen ve geçen yıl yenilenmiş olan makam odasında yeniden tadilat yaptırdığı ve odaya yeni ithal mobilyalar aldırdığı iddia edilmektedir” dedi.

Gül’ün kullanımına sorulan makam aracı sayısı ise koruma sayısının açıklanması gerektiğini kaydeden CHP’li Karasu, Bakan Uraloğlu’na şunları sordu:

• Belirtilen tadilat işi ne zaman başlamış, hangi işlemler yapılmış, ne kadar harcama yapılmıştır, bu harcama hangi bütçeden karşılanmıştır?

• Makam odasındaki mobilyaların, ithal mobilyalarla değiştirildiği iddiası doğru mudur?

• Doğru ise yeni mobilyalar için ne kadar harcama yapılmış, bu harcama hangi bütçeden karşılanmıştır? Daha önce kullanılan mobilyalar şu anda nerededir?

• Makam odasında geçen yıl tadilat yapıldığı da dikkate alındığında, yeni tadilat ve mobilya alımı konusunda tarafınıza ne zaman bilgi verilmiştir? Bu gereksiz ve fuzuli harcamalar konusundaki görüşünüz nedir?