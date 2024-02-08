Makam odasında emniyet müdür yardımcısı dehşeti: "Polis eşine önce çıplak arama sonra işkence" iddiası

İstanbul Sancaktepe’de İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.A.’nın, polis eşi M.U.’ya önce makam odasında çıplak arama yaptırdığı, daha sonra darp ettiği iddia edildi. M.U., olay hakkında Haziran 2023’te şikayetçi olmasına rağmen soruşturmanın ilerlemediğini, savcı değişikliği yaşandığını söyledi.

İstanbul'da Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.A.'nın 'kahve içelim' teklifini reddeden polis eşi M.U.’yu önce "Beni kayıt altına alıyorsun" diye suçladığı, kayıt bulamayınca da kadına makam odasında çıplak arama yaptırarak darp ettiği öne sürüldü.

10Haber'den Hazar Dost'un haberine göre, İstanbul’da yanında işe başladığı avukatın hesaplarından yüklü para transferi yapıyor olmasından şüphelenen M.U. konuyu polis eşine anlattı.

M.U. ve polis eşi durumu emniyete bildirmek üzere 24 Haziran 2023’te evlerinin olduğu Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. M.U.’nun ifadesi bittikten sonra eve dönen çift konu hakkında başka detaylar da hatırlayınca ertesi gün ek ifade vermek için soluğu emniyet müdürlüğünde aldı.

İkinci ifade işlemi sürerken saat 16.30’da gelen bir komiser M.U.’ya “E. Müdür seni görmek istiyor” diyerek, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.A.’nın odasına götürdü.

Odadaki görüşmenin ardından M.U. ifadesini tamamlamak için yeniden aşağıya indi. İddiaya göre, ifadesini alan memur M.U.’ya telefonunun kendilerinde kalacağını, E. A.’nın kendisini yeniden görmek istediğini söyledi. M.U. odaya girdiği anda da İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.A. “S.. kadar aklınla beni kandırmaya mı çalışıyorsun?” diyerek küfür ve hakaret etti. Ardından M.U.’nun kolundaki saatle kendisini kayıt altına aldığını söyleyip kadının saatini de aldı.

İddiaya göre, polis eşi M.U.’nun gelmesinin beklerken Emniyet Müdür Yardımcısı E. A. odada başka polisler de varken M.U.’dan masanın üstünde duran telefonunun şifresini istedi, M.U. şifreyi söyledi. Müdür yardımcısı odaya telefondan anlayan bir polis çağırdı, telefon incelendi, herhangi bir kayıt bulunamadı.

Ancak iddiaya göre, Müdür Yardımcısı E.A. bununla da yetinmedi. Odaya çağırdığı kadın polis memurundan M.U.’yu aramasını istedi. M.U. makam odasında herhangi bir kayıt olmadan erkek bir müdürün karşısında çıplak aramaya maruz bırakıldı.

"BANA BİR KAHVE İKRAM EDERSİN"

Haberdeki iddiaya göre, dördüncü sınıf Emniyet Müdürü E. A.’yı, M.U.’nun ifadesinde kendisine yapılan kahve teklifini reddetmesi öfkelendirdi.

M.U. şikayetçi olduğu Emniyet Müdürü E.A.’nın ilk görüşmede kendisine “Sen hiç merak etme ben o şerefsizi yakalarım. Sonra da sen bana bir kahve ikram edersin” dediğini, bu teklifi reddedince de E.A.’nın öfkelendiğini söylediği öne sürüldü.

Habere göre, çıplak aramanın ardından telefonda usulsüz olarak yapılan incelemeden bir şey çıkmadı. Müdür Yardımcısı E.A. bu kez de M.U.’nun Icloud şifresini de istedi. Kadın şifreyi söyledi ama şifre yanlış çıktı. İfadeye göre E.A. masadan kalkıp mağdur kadına tokat attı, yere düşünce de tekmeledi.

M.U. diğer polislerin şahitliğinde Emniyet Müdür Yardımcısı E.A. tarafından saatlerce dövüldü. M.U. ifadesinde müdür yardımcısının üstüne çıkıp yumruk ve tokat attığını, havluyla ağzını kapattığını, kulak piercinglerini çektiğini anlattı. İfadesine göre E.A. makam sandalyesiyle genç kadının sırtına vurdu.

MÜDÜR YARDIMCISININ ŞİKAYETİNE TAKİPSİZLİK

Kanlar içindeki M.U. işkencenin ardından başka bir odaya götürüldü. Müdür Yardımcısı E.A.’nın yasa dışı şekilde kaydının alındığı şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada M.U.’nun telefon ve saati incelendi. Savcılık inceleme raporunda kanıt bulunamadığını söyleyerek M.U. hakkında takipsizlik kararı verdi.27 Kasım 2023’te Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.A’nın şikayeti hakkında takipsizlik kararı verdi.

İddiaya göre, E.A. o olayın ardından makam odasına M.U.’nun polis eşini de çağırdı. E.A. “Gel otur yavşak” diyerek karşıladığı polise hakaret etti. Ardından meslektaşları polis memuruna eşinin adliyeye götürüleceğini, kendisinin eve gitmesinin daha iyi olacağını söyledi.

Polis memuru yaşananlardan habersiz evine döndüğünde saat gece 03.00’tü.

M.U. göz kapağında yarık, kulağında kanama ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla 03.30’da Maltepe Cezaevi’nde bulunan adli tıpa muayeneye götürüldü. Sabah 8.30’da polis ekiplerince ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarılıp yine hastaneye, ardından evine götürüldü.

Polis memuru eşinin halini görünce görev yaptığı ilçedeki amir ve müdürlerinden yardım istemeye gitti. Fakat orada da şok yaşadı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.A.’nın hakkında “Psikolojisi iyi değil, silahı alınıp Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilsin” diye yazı gönderdiğini öğrendi. Yardım isteyemeden, polis memurları eşliğinde muayene için hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA SAVCISI DEĞİŞTİ

10Haber’e konuşan M.U. olay hakkında Haziran 2023’te şikayetçi olmasına rağmen soruşturmanın ilerlemediğini, savcı değişikliği yaşandığını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki kameraların olay günü çalışıp çalışmadığının da belirsiz olduğunu söyleyen M.U. soruşturmanın üstünün kapatılmasından endişe duyduğunu anlattı.