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Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023: Makine Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Makine Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Makine Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Makine Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:03
  • Giriş: 16.07.2024 13:03
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:03
Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023: Makine Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Makine Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Makine Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Makine Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Makine Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023

Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)533,23962103SAY
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)530,405292731SAY
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)526,242353795SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)517,03226862SAY
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)511,467799286SAY
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)502,4899614159SAY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği500,3843715446SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)496,4520417973SAY
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)488,5657923420SAY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)482,4194127949SAY
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (Almanca)482,4128327953SAY
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)479,4595830231SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği470,5563737292SAY
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)470,4895937347SAY
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)468,8563638650SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)465,7903941110SAY
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)461,679544549SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)460,8983645178SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)460,3066445681SAY
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)457,6047647972SAY
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)457,1312948366SAY
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (Almanca)456,1242549255SAY
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)453,5525451482SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)452,3800652498SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)446,4482257647SAY
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği444,3882559457SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği443,3666160360SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği441,4087562086SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Makine Mühendisliği436,7250266125SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)436,4337466378SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği434,4805768132SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)434,13968444SAY
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)433,2860369188SAY
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)431,6803970528SAY
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)431,6098670584SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)429,8491872142SAY
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)428,8241173087SAY
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)425,003376380SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği421,5077679454SAY
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği420,0296680834SAY
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)417,9790582691SAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)415,2096285262SAY
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)414,9857485459SAY
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Ücretli)412,8957887364SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)407,6470292333SAY
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği406,0126593867SAY
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)405,1077394736SAY
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)404,6339195210SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)402,8974496899SAY
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)401,5873698122SAY
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği401,3145798397SAY
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)401,0308298670SAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)397,39255102231SAY
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)395,70257103983SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)392,43604107267SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)391,55153108134SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)389,81252109991SAY
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği389,57363110252SAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği389,49959110338SAY
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği387,86945112072SAY
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)386,76874113252SAY
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)383,37776116958SAY
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)383,26301117094SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)382,08855118354SAY
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği381,48062119028SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)378,41527122505SAY
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)371,73491130375SAY
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)369,85554132597SAY
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği368,36856134448SAY
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)367,60934135365SAY
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)365,10114138538SAY
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)357,67185148256SAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği355,24667151583SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)354,92253152058SAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği352,31281155686SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)352,31207155687SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)348,81766160590SAY
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği347,24827162967SAY
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği341,36264172042SAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği340,18855173919SAY
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)337,94647177545SAY
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği333,63747184894SAY
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği330,58737190136SAY
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği326,083198266SAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)325,84564198727SAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği323,19666203753SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği320,53398209050SAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği320,46255209187SAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)318,50068213104SAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)316,2716217546SAY
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)316,22611217639SAY
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)315,92326218299SAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği313,77625222784SAY
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)313,53888223328SAY
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Burslu)312,62383225292SAY
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)310,43145230012SAY
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)310,13551230646SAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)309,76456231446SAY
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)308,21282234872SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)308,08678235169SAY
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği307,71204236049SAY
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği307,35187236886SAY
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği306,75671238226SAY
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce)306,12349239720SAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği305,53758241113SAY
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği304,28639244069SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)302,68727247873SAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği302,60224248086SAY
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği302,1602249185SAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)302,04613249446SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)301,5335250649SAY
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği300,87071252261SAY
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)300,52415253125SAY
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği298,59508257974SAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği298,55708258073SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)297,58665260517SAY
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)297,57873260526SAY
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)297,4885260777SAY
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği295,98703264617SAY
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)295,47105265977SAY
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği295,3709266233SAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)295,22568266638SAY
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)294,68327268059SAY
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)294,49742268554SAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)294,17233269478SAY
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği292,24139274520SAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)292,05648275016SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)291,72061275935SAY
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)291,55677276377SAY
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği291,46724276620SAY
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği291,37713276857SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)291,22304277281SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği290,42576279472SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği289,10613283124SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Ücretli)288,75918284081SAY
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)288,51807284758SAY
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği288,36863285181SAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği288,03198286150SAY
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği287,89808286518SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)287,11257288668SAY
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği287,05624288828SAY
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği286,99047289042SAY
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)286,92972289198SAY
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği286,72349289780SAY
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)286,23878291204SAY
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği286,18137291375SAY
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)286,14969291464SAY
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği286,04395291768SAY
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)285,8849292220SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)285,83388292377SAY
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)285,58132293128SAY
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği285,17588294235SAY
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)284,87274295119SAY
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği284,84355295200SAY
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)284,81023295298SAY
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği284,60735295886SAY
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği284,58178295969SAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)284,43702296377SAY
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği284,32204296724SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)284,23781296990SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)284,2182297041SAY
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği284,03993297557SAY
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği283,96408297765SAY
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği283,8531298079SAY
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği283,8389298126SAY
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği283,80728298208SAY
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği283,80234298220SAY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği283,79804298228SAY
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)283,7821298281SAY
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)283,74967298375SAY
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)283,73771298410SAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği283,71138298480SAY
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)283,63929298687SAY
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)DolmadıDolmadıSAY
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İÖ)DolmadıDolmadıSAY
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)DolmadıDolmadıSAY
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)DolmadıDolmadıSAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
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