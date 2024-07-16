Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023: Makine Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Makine Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Makine Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Makine Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023

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