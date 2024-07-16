Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023: Makine Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Makine Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Makine Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Makine Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Makine Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Makine Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Makine Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Makine Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023
Makine Mühendisliği Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|533,2396
|2103
|SAY
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|530,40529
|2731
|SAY
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|526,24235
|3795
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|517,0322
|6862
|SAY
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|511,46779
|9286
|SAY
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|502,48996
|14159
|SAY
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|500,38437
|15446
|SAY
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|496,45204
|17973
|SAY
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|488,56579
|23420
|SAY
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|482,41941
|27949
|SAY
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Almanca)
|482,41283
|27953
|SAY
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|479,45958
|30231
|SAY
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|470,55637
|37292
|SAY
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|470,48959
|37347
|SAY
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|468,85636
|38650
|SAY
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|465,79039
|41110
|SAY
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|461,6795
|44549
|SAY
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|460,89836
|45178
|SAY
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|460,30664
|45681
|SAY
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|457,60476
|47972
|SAY
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|457,13129
|48366
|SAY
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Almanca)
|456,12425
|49255
|SAY
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|453,55254
|51482
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|452,38006
|52498
|SAY
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|446,44822
|57647
|SAY
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|444,38825
|59457
|SAY
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|443,36661
|60360
|SAY
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|441,40875
|62086
|SAY
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|436,72502
|66125
|SAY
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|436,43374
|66378
|SAY
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|434,48057
|68132
|SAY
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|434,139
|68444
|SAY
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|433,28603
|69188
|SAY
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|431,68039
|70528
|SAY
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|431,60986
|70584
|SAY
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|429,84918
|72142
|SAY
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|428,82411
|73087
|SAY
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|425,0033
|76380
|SAY
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|421,50776
|79454
|SAY
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|420,02966
|80834
|SAY
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|417,97905
|82691
|SAY
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|415,20962
|85262
|SAY
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|414,98574
|85459
|SAY
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Ücretli)
|412,89578
|87364
|SAY
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|407,64702
|92333
|SAY
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|406,01265
|93867
|SAY
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|405,10773
|94736
|SAY
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|404,63391
|95210
|SAY
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|402,89744
|96899
|SAY
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|401,58736
|98122
|SAY
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|401,31457
|98397
|SAY
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|401,03082
|98670
|SAY
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|397,39255
|102231
|SAY
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|395,70257
|103983
|SAY
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|392,43604
|107267
|SAY
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|391,55153
|108134
|SAY
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|389,81252
|109991
|SAY
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|389,57363
|110252
|SAY
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|389,49959
|110338
|SAY
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|387,86945
|112072
|SAY
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|386,76874
|113252
|SAY
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|383,37776
|116958
|SAY
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|383,26301
|117094
|SAY
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|382,08855
|118354
|SAY
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|381,48062
|119028
|SAY
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|378,41527
|122505
|SAY
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|371,73491
|130375
|SAY
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|369,85554
|132597
|SAY
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|368,36856
|134448
|SAY
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|367,60934
|135365
|SAY
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|365,10114
|138538
|SAY
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|357,67185
|148256
|SAY
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|355,24667
|151583
|SAY
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|354,92253
|152058
|SAY
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|352,31281
|155686
|SAY
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|352,31207
|155687
|SAY
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
|348,81766
|160590
|SAY
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|347,24827
|162967
|SAY
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|341,36264
|172042
|SAY
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|340,18855
|173919
|SAY
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|337,94647
|177545
|SAY
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|333,63747
|184894
|SAY
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|330,58737
|190136
|SAY
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|326,083
|198266
|SAY
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|325,84564
|198727
|SAY
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|323,19666
|203753
|SAY
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|320,53398
|209050
|SAY
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|320,46255
|209187
|SAY
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|318,50068
|213104
|SAY
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|316,2716
|217546
|SAY
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|316,22611
|217639
|SAY
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|315,92326
|218299
|SAY
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|313,77625
|222784
|SAY
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|313,53888
|223328
|SAY
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu)
|312,62383
|225292
|SAY
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|310,43145
|230012
|SAY
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|310,13551
|230646
|SAY
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|309,76456
|231446
|SAY
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|308,21282
|234872
|SAY
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|308,08678
|235169
|SAY
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|307,71204
|236049
|SAY
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|307,35187
|236886
|SAY
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|306,75671
|238226
|SAY
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|306,12349
|239720
|SAY
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|305,53758
|241113
|SAY
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|304,28639
|244069
|SAY
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|302,68727
|247873
|SAY
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|302,60224
|248086
|SAY
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|302,1602
|249185
|SAY
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
|302,04613
|249446
|SAY
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|301,5335
|250649
|SAY
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|300,87071
|252261
|SAY
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|300,52415
|253125
|SAY
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|298,59508
|257974
|SAY
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|298,55708
|258073
|SAY
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|297,58665
|260517
|SAY
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|297,57873
|260526
|SAY
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|297,4885
|260777
|SAY
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|295,98703
|264617
|SAY
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|295,47105
|265977
|SAY
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|295,3709
|266233
|SAY
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|295,22568
|266638
|SAY
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|294,68327
|268059
|SAY
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|294,49742
|268554
|SAY
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|294,17233
|269478
|SAY
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|292,24139
|274520
|SAY
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|292,05648
|275016
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|291,72061
|275935
|SAY
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|291,55677
|276377
|SAY
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|291,46724
|276620
|SAY
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|291,37713
|276857
|SAY
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|291,22304
|277281
|SAY
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|290,42576
|279472
|SAY
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|289,10613
|283124
|SAY
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Ücretli)
|288,75918
|284081
|SAY
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|288,51807
|284758
|SAY
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|288,36863
|285181
|SAY
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|288,03198
|286150
|SAY
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|287,89808
|286518
|SAY
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|287,11257
|288668
|SAY
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|287,05624
|288828
|SAY
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|286,99047
|289042
|SAY
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
|286,92972
|289198
|SAY
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|286,72349
|289780
|SAY
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|286,23878
|291204
|SAY
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|286,18137
|291375
|SAY
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|286,14969
|291464
|SAY
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|286,04395
|291768
|SAY
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|285,8849
|292220
|SAY
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|285,83388
|292377
|SAY
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|285,58132
|293128
|SAY
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|285,17588
|294235
|SAY
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|284,87274
|295119
|SAY
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|284,84355
|295200
|SAY
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|284,81023
|295298
|SAY
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|284,60735
|295886
|SAY
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|284,58178
|295969
|SAY
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|284,43702
|296377
|SAY
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|284,32204
|296724
|SAY
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|284,23781
|296990
|SAY
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|284,2182
|297041
|SAY
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|284,03993
|297557
|SAY
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|283,96408
|297765
|SAY
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|283,8531
|298079
|SAY
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|283,8389
|298126
|SAY
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|283,80728
|298208
|SAY
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|283,80234
|298220
|SAY
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|283,79804
|298228
|SAY
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|283,7821
|298281
|SAY
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|283,74967
|298375
|SAY
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|283,73771
|298410
|SAY
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|283,71138
|298480
|SAY
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|283,63929
|298687
|SAY
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Ücretli)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY