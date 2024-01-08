Makinistler, çiftçiler, nakliyeciler: Almanya'da eylem fırtınası

Almanya'da makinistler, çiftçiler ve ulaşım sektörü genel greve denk gelecek eylem günlerini başlatıyor. Çiftçiler, 8 Ocak'tan itibaren bir hafta sürecek eylemlerle Federal Hükümete tepkilerini gösterecekler. Taşımacılık sektörü de eylemlere katılmayı planlıyor. Makinistler sendikasının 10 Ocak'ta başlayacak üç günlük grevi demiryolu ulaşımını tamamen duracak.

BirGün ALMANYA

Almanya'da demiryolu çalışanları, çiftçiler ve ulaşım sektörü çalışanlarının eylemleri, genel grev havası yaratacak. Alman Makinistler Sendikası GDL, Alman Demiryolları (Deutsche Bahn AG -DB), Transdev ve City Bahn Chemnitz çalışanlarını 10 Ocak Çarşamba günü saat 2'den 12 Ocak saat 6'ya kadar sürecek üç günlük greve çağırdı. DB Cargo'daki iş bırakma eylemi ise 9 Ocak günü saat 18:00'de başlayacak.

Çiftçiler geçtiğimiz günlerde de seslerini duyurmuştu. Alman Çiftçiler Birliği (DBV) üyeleri, Alman hükümetinin kemer sıkma planlarına tepki olarak 8 Ocak'tan itibaren bir haftalık eylem başlatmak istiyor. Eylemlerin bir dizi mitingler ve yürüyüşleri içerdiği duyuruldu.



Federal Hükümetin tarıma yönelik dizel sübvansiyonu ve araç vergisi muafiyetini kaldırmasını protesto eden çiftçilerin eylem haftası 15 Ocak'ta Berlin'de yapılacak büyük bir gösteriyle sona erecek.



Taşımacılık sektörü de protestolara katılmayı planlıyor. Alman Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Bertaraf Birliği (BGL) ise "Eylem haftasını 8 Ocak'ta eyalet başkentlerindeki gösterilerle başlatıyoruz" açıklamasını yaptı. Aralık 2023'te kamyon geçiş ücretlerinin artmasının ardından, nakliyeciler ve çalışanları geçiş ücretleri ve dizel yakıt konusunda rahatlama talep ediyor. Buna ek olarak yollar, köprüler ve otoparklar için daha fazla para ayrılması isteniyor.



DB, 35 SAATİ GÖRÜŞMEYİ ÖNCE REDDETMİŞTİ



GDL, demir yolu çalışanlarının maaşlarına ayda 555 avro zam ve 3 bin euroya kadar enflasyonu telafi etmek için ikramiye talebinin yanısıra çalışma saatlerinin haftada 40 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor. Sendikanın DB AG ile yürüttüğü müzakereler, devlete ait şirketin haftalık 35 saate düşürülmesi yönündeki talebi görüşmeyi reddetmesi nedeniyle 24 Kasım 2023 tarihinde kesintiye uğramıştı.



DB İnsan Kaynakları Şefi Martin Seiler önceki gün Süddeutsche Zeitung’a verdiği röportajda şirketin artık “GDL’nin temel talebini karşılama yolunda uzun bir yol kat etmek” istediğini belirterek “Şimdi vardiyalı çalışanlar için ek seçenekler üzerinde müzakere etmek istiyoruz. Böylece 38 saat yerine sadece 35 saat, hatta 40 saat çalışabilirler. Kafeteryada olduğu gibi herkes kendi seçimini yapar” demişti.



"İŞVERENDEN KASITLI, YANLIŞ YÖNLENDİRME"



GDL'in grev açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "DB Grubu, Noel günlerini müzakere edilebilir bir teklifle karşılamak için kullanmadı. Buna ek olarak DB, Hessen Bölge Mahkemesi'nde GDL aleyhine açtığı tespit davasıyla bir başka sis perdesi daha oluşturuyor. GDL'nin Fair Train e.G.'de hem işveren hem de sendika olduğu yönündeki yanlış ima, güçlü GDL'yi ortadan kaldırmak için ne kadar saçma olursa olsun hiçbir aracı kullanmaktan kaçınmayan, topluma yabancılaşmış bir işverenin çaresizliğini bir kez daha göstermektedir.

DB Grubu 5 Ocak'ta medya aracılığıyla sürekli ve açıkça kasıtlı olarak yanıltıcı bir şekilde "DB GDL'ye yeni bir teklifte bulunuyor" açıklamasında bulundu. Bu asılsız ve zehirli "teklif" medyayı ve kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltıp NETINERA Grubu ve Go-Ahead Grubu ile yakın zamanda yapılan başarılı ücret görüşmelerini görmezden gelmektedir. Birlikte sekiz şirketi temsil eden NETINERA ve Go-Ahead, çalışanlarının maruz kaldığı stresin ve işverenlerin yıllardır ihmal edilen meslekleri yeniden cazip ve sürdürülebilir kılmak için acilen teşvikler yaratması gerektiğinin farkına varmıştır."



DB MAHKEMEYE BAŞVURACAK



Alman Demiryolları (DB), GDL'nin grev çağrısına yanıt olarak iş bırakma eylemlerini durdurmak için hemen "derhal yasal yollara başvurma" niyetinde olduğunu duyurdu. Şirketin, Frankfurt İş Mahkemesi'ne geçici tedbir kararı için acil bir başvuru yapacağı açıklandı.



SEKİZ ŞİRKETTE 35 SAAT UYGULANACAK



GDL'in açıklamasında bahsettiği NETINERA Grubu ve Go-Ahead Grubu GDL toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren vardiyalı çalışanların çalışma saatleri, ücretlerinde herhangi bir azalma olmaksızın, kademeli olarak haftada üç saat azaltılarak haftada ortalama 35 saate indirilmesini öngörüyor. Yeni sözleşmeye göre en geç beş günlük vardiyadan sonra, çalışana en az 48 saatlik bir izin günü hakkı tanınacak. Demiryolu çalışanlarının ücret çizelgesi de 1 Şubat 2024’te 210 Euro ve 1 Ocak 2025’te 210 Euvro daha olmak üzere toplam 420 Euro artacak. Böylece ödenekler 24 aylık dönemde toplam yüzde 17 oranında artmış olacak.



Makinistlerin kalifikasyon sonrasında ücretleri kademeli olarak toplam yüzde 30 oranında artırılacak. Üç yıllık eğitim programındaki çırakların ücretleri de eğitim yılına bağlı olarak yüzde 50’ye kadar artacak. Grup, 700 kilometrelik hat uzunluğuna sahip beş bölgesel güzergahı işleten Go-Ahead Baden-Württemberg'in yanı sıra Allgäu elektronik ağı ve Augsburg ağlarının güzergahlarına sahip Go-Ahead Bavyera'yı da kapsıyor.



YILLIK KONFERANS GREVİ GECİKTİRDİ



Öte yandan grevlerin "Noel barışı" sonrası 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlatılması bekleniyordu. Ancak GDL'nin de üyesi olduğu Alman Memurlar Sendikası'nın (dbb) yıllık konferansı Pazartesi ve Salı günü Köln'de yapılacak. dbb Başkanı Ulrich Silberbach da Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği demeçte GDL Başkanı Weselsky ile "Köln'deki konferans sırasında grev yapılmaması, dolasıyla dbb yıllık konferansına gidiş gelişlerin sağlanması konusunda anlaştığını ifade etti. Silberbach açıklamasında, "Sonrasında ne olacağı artık benim elimde değil" ifadesine yer verdi.