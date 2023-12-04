MAK’tan İstanbul anketi: İmamoğlu en ciddi aday

MAK Araştırma’nın son anketine göre Ekrem İmamoğlu, rakibi henüz belli olmasa da İBB Başkanlığı için en güçlü aday.

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki yerel seçimleri kazanmaya en yakın aday olduğunu belirten Kulat, şu verileri paylaştı:

Kesinlikle oy veririm: Yüzde 28,

Oy veririm: Yüzde 15,

Rakibe göre oy verme davranışım değişebilir: Yüzde 9

Kesinlikle oy vermem: Yüzde 25

Oy vermem: Yüzde 16,

Kararsız/cevap yok: Yüzde 7

Anket sonuçlarını katıldığı TGRT canlı yayınında değerlendiren Kulat, "Sonuçlara bakıldığında aslında Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı olduğunu görüyoruz. Kararsızları oransal olarak dağıtırsak bugün için ciddi şansı var gibi görünüyor" dedi.

AKP ADAYI

AKP’nin adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kulat şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı genel itibariyle bunu yıllardır yapar. Aday adayı olan ya da ismi geçen isimler hatta aday adaylığına müracaat etmemiş olsa bile ismi geçen isimler şu anda sahada çalışıyorlar. Kendilerine göre herkes adaymış gibi çalışıyor. Buna il yönetimi de ciddi anlamda destek veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun testinin değerlendirilebilmesi için süreçle ilgili değerlendirilmesinin yapılabilmesi için rakibinin de ortaya çıkması gerekiyor.”