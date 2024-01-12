Malatya'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 18 yaşındaki M.M.K. isimli genç odasında ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.M.K'nin çene altından kurşun girişi olduğu tespit edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 18 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.

Olay, 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki M.M.K'nin babaannesi gencin odasından çıkmaması üzerine durumu oğlu L.K’ye bildirdi.

İkamete gelen baba L.K. kapı camını kırarak girdiği odada oğlu M.M.K'yi yatakta kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çene altında kurşun girişi tespit edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk değerlendirmelere göre intihar olduğu üzerinde durulan olay sonrası M.M.K'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.