Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 06:53'te Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Pütürge'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 06:53'te meydana gelen depremin derinliği 11.27 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-04-28
Saat:06:53:42 TSİ
Enlem:38.26833 N
Boylam:38.70778 E
Derinlik:11.27 km
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