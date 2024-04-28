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Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 06:53'te Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 28.04.2024 07:10
  • Giriş: 28.04.2024 07:10
  • Güncelleme: 28.04.2024 07:12
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Pütürge'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. 

Saat 06:53'te meydana gelen depremin derinliği 11.27 km olarak ölçüldü.

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