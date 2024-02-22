Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 13.16 büyüklüğünde meydana gelen depremin 12 kilometre olarak ölçüldü.

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