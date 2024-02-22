Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 13.16 büyüklüğünde meydana gelen depremin 12 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı.
AFAD verilerine göre, deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.16'da yaşandı.
Depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-02-22
Saat:13:16:16 TSİ
Enlem:38.04972 N
Boylam:37.68917 E
Derinlik:12 km
Detay:https://t.co/Pt9jgbkwLE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi