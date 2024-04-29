Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Akçadağ olan deprem saat 00.14'te 8,6 kilometre derinlikte yaşandı.