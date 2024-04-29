Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Akçadağ olan deprem saat 00.14'te 8,6 kilometre derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-04-29
Saat:00:14:53 TSİ
Enlem:38.51667 N
Boylam:38.035 E
Derinlik:8.6 km
Detay:https://t.co/buXVMJkWo4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi