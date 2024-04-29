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Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 29.04.2024 01:37
  • Giriş: 29.04.2024 01:37
  • Güncelleme: 29.04.2024 01:44
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Akçadağ olan deprem saat 00.14'te 8,6 kilometre derinlikte yaşandı.

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