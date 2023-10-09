Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 6.96 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AFAD, depremin saat 9.28'de gerçekleştiğini duyurdu.

"ŞU AN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Depremin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya platformu X'ten geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yazıcı, "Malatya Yeşilyurt merkezli yaşanan depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ise "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor" diye konuştu.