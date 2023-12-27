Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya’da 4.3 büyüklüğünde saat 10.55'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğuna göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.55'te meydana geldiği bildirilen depremin derinliği 9.69 kilometre olarak kaydedildi.
Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaz iken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-12-27
Saat:10:55:12 TSİ
Enlem:38.04111 N
Boylam:37.67 E
Derinlik:9.69 km
Detay:https://t.co/BgLiI7eYF2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ile ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini bildirdi.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Malatya Doğanşehir’de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
#Malatya #Doğanşehir’de 4️⃣,3️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 27, 2023
Gelişmeleri an be an takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/gizTbZtl2Y