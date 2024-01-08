Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 16.19'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade etti.

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Malatya'da büyüklüğü 4.4 olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da bir depremin yaşandığını duyurdu. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 16.19'da merkez üssü Pütürge olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu. https://t.co/Sr4JObEMRD pic.twitter.com/sFoKCDFXsY — Ersin YAZICI (@ersinyazici1) January 8, 2024 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından MPütürge'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi. #Malatya #Pütürge’de 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi ve… pic.twitter.com/VfbjHsD8Ty — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 8, 2024