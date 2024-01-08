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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 16.19'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Güncel
  • 08.01.2024 16:31
  • Giriş: 08.01.2024 16:31
  • Güncelleme: 08.01.2024 16:49
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da büyüklüğü 4.4 olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da bir depremin yaşandığını duyurdu.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 16.19'da merkez üssü Pütürge olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından MPütürge'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi.

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