Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’, Malatya’da 17.43’te deprem olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremin 4,4 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya, Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."