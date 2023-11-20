Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.36'da yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Çevre il ve ilçelerde de hissedildiği belirtilen depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.