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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 20.11.2023 10:50
  • Giriş: 20.11.2023 10:50
  • Güncelleme: 20.11.2023 10:59
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.36'da yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. 

Çevre il ve ilçelerde de hissedildiği belirtilen depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

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