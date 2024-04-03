Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkezinin Doğanşehir ilçesi olduğunu açıkladı.

10.48'de gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 13.9 kilometre olarak açıklandı.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.