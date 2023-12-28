Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 12.34'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 12.34'te meydana gelen depremin derinliği 17.3 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.