Malatya'da 6’ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir sitenin inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Ersin Kar, 6'ncı kattan yere düşerek hayatını kaybetti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, 07.40 sıralarında Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İskender Mahallesi’nde bir sitenin inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Ersin Kar (42) henüz bilinmeyen nedenle 6. kattan aşağı düştü.

Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ersin Kar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ersin Kar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.



