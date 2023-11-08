Malatya'da Abdürrahim Nazin, evli olduğu kadını tüfekle vurarak katletti

Malatya'da merkeze bağlı İskender Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katında yaşayan Abdürrahim Nazin isimli erkek ile evli olduğu Ayten Nazin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdürrahim Nazin, Ayten Nazin'i tüfekle vurarak katletti.

Malatya'da Abdürrahim Nazin (53), 11 çocuğun annesi eşi Ayten Nazin'i (51), tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde İskender Mahallesi'nde meydana geldi. Abdürrahim Nazin ile eşi Ayten Nazin arasında yaşadıkları 3 katlı apartmanın zemin katında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Abdürrahim Nazin, evde bulunan tüfekle eşi Ayten Nazin'e ateş etti. Vücuduna saçmaların isabet ettiği Ayten Nazin, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayten Nazin, kurtarılamadı.

Abdürrahim Nazin olayın ardından suç aleti tüfekle polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayten Nazin'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası çiftin polis merkezine götürülen çocuklarının ifadesinde babaları ile annelerinin sürekli kavga ettiklerini söyledikleri belirtti.