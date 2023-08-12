Malatya'da art arda 3 deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde art arda iki deprem meydana geldi. Saat 16.39’da meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 4,8 olarak açıklandı. Bu depremden 1 dakika sonra yine Yeşilyurt’ta bu kez 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD, Yeşilyurt'ta saat 18.18'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Malatya Yeşilyurt'ta 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki meydana geldi. İlk deprem saat 16.39'da, ikinci deprem ise 16.40'ta gerçekleşti.

AFAD, 4.8 büyüklüğündeki ilk depremin 6.35 kilometre derinde gerçekleştiğini duyurdu.

İkinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak ölçüldü. Yine Yeşilyurt merkezli meydana gelen bu depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ DEPREM 4,2

Üçüncü deprem saat 18.18'de yaşandı. Depremin 9,13 kilometre derinlikte ve 4,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Çevre şehirlerden de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLAMIŞTIR

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kuruluşların saha taramalarına başladığını belirtti.

Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2023

BELEDİYE BAŞKANI: ŞU AN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı da bir açıklama yaptı.

Halktv.com.tr'nin aktardığına göre, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şu an olumsuz bir bilgi yok" dedi.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de 4,8 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

BAKAN KOCA: BİLİNEN BİR OLUMSUZLUK YAŞANMAMIŞTIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Saat 16.39’da meydana gelen Malatya Yeşilyurt merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda sağlık açısından bilinen bir olumsuzluk yaşanmamış, Malatya ve Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine çağrı olmamıştır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntının ardından Malatya'daki bazı yurttaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Yurttaşların açık alanlardaki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedildi.

Vali Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz" diye konuştu.