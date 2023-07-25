Malatya'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Malatya'da 22 yaşındaki Büşra A, evli olduğu M.A isimli erkek tarafından bıçakla öldürüldü. Büşra A. ve M.A'nın henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı belirtildi.

Kadın 25.07.2023 15:47 Giriş: 25.07.2023 15:47

Güncelleme: 25.07.2023 15:54 Kaynak: AA

A- A A+