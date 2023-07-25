Malatya'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü
Malatya'da 22 yaşındaki Büşra A, evli olduğu M.A isimli erkek tarafından bıçakla öldürüldü. Büşra A. ve M.A'nın henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı belirtildi.
Kaynak: AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Büşra A. isimli kadın, evli olduğu M.A. tarafından katledildi.
Topsöğüt Mahallesi'nde M.A. (23) ile eşi Büşra A. (22) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Büşra A'yı bıçakla yaraladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan Büşra A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Büşra A'nın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.