Malatya'da evli olduğu kadını tüfekle vurarak katleden erkek tutuklandı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evli olduğu Aytan Nazin'i tüfekle vurarak öldüren Abdürrahim Nazin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evli olduğu Aytan Nazin'i tüfekle vurarak katleden erkek tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı İskender Mahallesi’nde dün saat 12.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Abdürrahim Nazin ile 21 yaşındaki Aytan Nazin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdürrahim Nazin isimli erkek Aytan Nazin'i tüfekle vurarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytan Nazin kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından suç aleti tüfekle birlikte yakalanan Abdürrahim Nazin ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.