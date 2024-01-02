Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Malatya Yeşilyurt'ta iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
R.Ç. (40) idaresindeki otomobil ile B.C.B. (41) yönetimindeki otomobil, Malatya-Adıyaman karayolunda Cumhuriyet Örnek Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüseyin Erdoğan'ın (45) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile T.E.Ü. (23), M.S.Ş. (50) ve M.Y. (29) yaralandı.
Yaralılardan B.C.B. ile T.E.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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