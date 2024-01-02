Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Malatya Yeşilyurt'ta iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

R.Ç. (40) idaresindeki otomobil ile B.C.B. (41) yönetimindeki otomobil, Malatya-Adıyaman karayolunda Cumhuriyet Örnek Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüseyin Erdoğan'ın (45) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile T.E.Ü. (23), M.S.Ş. (50) ve M.Y. (29) yaralandı.



Yaralılardan B.C.B. ile T.E.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.