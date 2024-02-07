Malatya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Sergen Karadağ (27), hayatını kaybetti.

Malatya'da inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Karadağ, iskelede çalıştığı sırada 6'ncı kattan düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Sergen Karadağ'ı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadağ'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.