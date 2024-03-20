Malatya'da konteyner kentte çocuğa cinsel istismar: Valilikten açıklama

Malatya'da konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı açıklanan erkek tutuklandı.

Malatya’da bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğu, aynı konteyner kentte kalan bir erkek tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı.

Malatyahaber'de yer alan habere göre; kız çocuğu ekmek almak için gönderildikten bir süre sonra geri dönmeyince, yapılan aramalar sonucunda yaklaşık 4.5 saat sonra bulundu.

Çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı belirlendi. Aynı akşam A.C. gözaltına alındı.

Malatya Valiliği failin “Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan” tutuklandığını açıkladı.

Valilik açıklaması şu şekilde:

“18.03.2024 tarihinde meydana gelen "Kayıp Şahıs Çocuğun Cinsel İstismarı" konulu olayda mağdur konumunda bulunan ... isimli yaşı küçük şahsın kaybolması üzerine 18.03.2024 günü saat 15.49 sıralarında müracaatı alınmış, İlgili müracaat sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar da yaşı küçük şahıs 18.03.2024 günü saat: 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunmuş, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, 19.03.2024 tarihinde çıkarıldığı Mahkemece Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan TUTUKLANMIŞTIR. Basın ve Sosyal Medyada yer alan haber içeriklerinin aksine …. isimli yaşı küçük şahsın sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir.

Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki; Yürütülen bu soruşturma da herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur."