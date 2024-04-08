Malatya'da muhtarlık seçimi husumetlileri çatıştı: 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ile olaya müdahale eden uzman çavuş yaralandı.

Güncel 08.04.2024 20:12 Giriş: 08.04.2024 20:12

Güncelleme: 08.04.2024 20:15 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA