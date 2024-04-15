Malatya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da otomobille çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Fotoğraf: İHA