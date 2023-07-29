Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Olayda, yaralanan 9 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Darende ilçesinin Günpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Tarım işçilerinin taşındığı Abit A., yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Hatem B.'nin (27) kullandığı otomobil, çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.