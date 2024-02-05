Malatya Valiliği'nden stadyumdaki yırtık Atatürk posteri hakkında açıklama

Malatya Valiliği, Yeni Malatya Stadyumu tribününde yırtık ve yıpranmış halde asılı olan Atatürk posterine ilişkin gerekli inceleme ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Yeni Malatya Stadyumu tribünündeki Atatürk posterinin "yıpranarak yırtılması" ve değiştirilmemesiyle ilgili inceleme ve idari soruşturma başlatıldı.

Malatya Valiği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Yeni Malatya Stadı'nda skandal görüntü" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni Malatya Stadyumu tribününde asılı bulunan Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesi nedeniyle sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

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Malatya Stadyumu’nda, Mustafa Kemal Atatürk’ün parçalanmış posterinin stadyumda asılı olduğu görülmüştü. Posterin aylardır parçalanmış bir şekilde asılı olmasına rağmen indirilmediği öğrenilmişti. Konuyla ilgili aranan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın ise telefonlara cevap vermediği belirtilmişti.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Atatürk'ün parçalanmış posterinin Malatya Stadyumu’nda asılı olarak bırakılmasına tepki göstermişti. Yırtık posterin Atatürk’e saygısızlık olduğunu söyleyen Yıldız, “AKP iktidarının Atatürk’e olan düşmanlığı stadyumda yırtık olan posterinin kaldırılmamasında da net bir şekilde görüyoruz. Bu duruma seyirci kalan bu görüntüye neden olan yetkililerin Atatürk, bayrak ve cumhuriyet konusunda herhangi bir hassasiyet taşımadığı ortadadır" demişti.