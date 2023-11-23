Malatya’da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde depremler!

Malatya'da Battalgazi ilçesinin merkez üssü olduğu 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 3 dakika sonra 4.7'lik bir deprem daha meydana geldi.

Malatya’da merkez üssü Balttalgazi olan 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremler, Malatya dışında çevre illerden de hissedildi. Birçok yerleşim yerinde yurttaşlar sokaklara çıktı.

AFAD Deprem Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre ilk deprem, yerin yaklaşık 7 kilometrelik derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Adıyaman olduğunu belirtirken büyüklüğünü 5.3 olarak tespit etti.

5.2'lik depremden 3 dakika sonra, merkez üssü yine Battalgazi ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Malatya, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden biriydi.