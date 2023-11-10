Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır 10 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesini görüşmek üzere Vaizpınar Caddesi üzerinde bulunan bir adreste bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar karşılıklı birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.Y., K.B., S.Y., N.İ., S.İ., M.Ş., M.I., Ş.B., M.B. ile O.B. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ş.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, M.Ş. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde çok sayıda boş kovan ile 2 adet silah bulduğu olayda O.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.