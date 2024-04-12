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Malatya’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 12.04.2024 20:20
  • Giriş: 12.04.2024 20:20
  • Güncelleme: 12.04.2024 20:25
Kaynak: İHA
Malatya’da otomobil takla attı: 4 yaralı
İHA

Malatya’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Seyit K. idaresindeki 44 LH 599 plakalı otomobil, Karanlıkdere köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Seyit K. ile birlikte yolcu olarak bulunan Emine K., Yakup K. ve İkra K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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