Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Malatya etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Güncel
  • 14.02.2024 23:30
  • Giriş: 14.02.2024 23:30
  • Güncelleme: 14.02.2024 23:33
Kaynak: İHA
Malatya’da sağanak yağış yolları göle çevirdi
AA


Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi kavşağı mevkiindeki altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, göle dönen altgeçitte ekipler çalışma başlattı.

Bölgede trafik tali yollardan sağlanırken, altgeçidin su tahliyesi sonrası yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. 

BirGün'e Abone Ol