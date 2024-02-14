Malatya’da sağanak yağış yolları göle çevirdi
Malatya etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi kavşağı mevkiindeki altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, göle dönen altgeçitte ekipler çalışma başlattı.
Bölgede trafik tali yollardan sağlanırken, altgeçidin su tahliyesi sonrası yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.
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