Malezya'da iki askeri helikopter çarpıştı: 10 can kaybı

Malezya Donanması'na ait iki helikopter, 27 Nisan'da yapılacak geçit törenine hazırlık için prova yaptıkları sırada havada çarpışarak düştü. Helikopterlerde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da donanmaya ait iki helikopter, bir geçit töreni için prova yaptıkları sırada havada çarpıştı. Donanmadan yapılan açıklamada, kazada helikopterlerde bulunan 10 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, donanma, olayın yerel saatle bu sabah 09.32'de batıdaki Perak eyaletindeki Lumut donanma üssünde yaşandığını açıkladı. Açıklamaya göre, 10 kişinin tamamı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin, kimlik tespiti için Lumut donanma üssündeki askeri hastaneye gönderildiği ifade edildi.