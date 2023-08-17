Malezya'da özel yolcu uçağı düştü: 10 kişi öldü

Malezya'nın Şah Alam kentinde, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağı düştü. Kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 17.08.2023 13:36 Giriş: 17.08.2023 13:36

Güncelleme: 17.08.2023 13:38 Kaynak: AA

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