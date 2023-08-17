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Malezya'da özel yolcu uçağı düştü: 10 kişi öldü

Malezya'nın Şah Alam kentinde, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağı düştü. Kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 17.08.2023 13:36
  • Giriş: 17.08.2023 13:36
  • Güncelleme: 17.08.2023 13:38
Kaynak: AA
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Malezya'da özel yolcu uçağı düştü: 10 kişi öldü

Malezya'nın Şah Alam kentinde özel yolcu uçağının düştüğü ve kaza mahallindekilerle toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, polis, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağının, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü belirtti.

Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Malezya Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta 8 kişinin bulunduğunu doğruladı.

Açıklamada, yerel saatle 14.08'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6'sının yolcu, 2'sinin mürettebat olduğu da teyit edildi.

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