Malezya, İsrail bağlantılı gemilerin limanlarına yanaşmasını yasakladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail bayraklı ve bu ülkeye ait tüm gemilerin limanlarına yanaşmasının yasaklandığını duyurdu.

Malezya, Filistinlilere yönelik "zulmünü" gerekçe göstererek İsrail ile bağlantılı gemilerin yanaşmasını yasakladı.

Başbakan Enver İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, yasağın, İsrail'in Filistin'e saldırılarındaki tutumuna yanıt niteliğinde olduğunu ve derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

Eski hükümetin kararıyla İsrail merkezli şirketlerin ve gemilerin 2005'ten bu yana limanlara yanaşmasına izin verildiğini belirten Enver, bu kararın geçersiz kılındığını kaydetti.

KARGO YÜKLEMESİNE DE YASAK GETİRİLDİ

İsrail'e ait ve İsrail bayraklı gemilerin yanı sıra 2002'den bu yana giriş izni verilen İsrailli denizcilik şirketi ZIM'a ait tüm gemilerin ülkedeki limanlara yanaşmasının süresiz olarak yasaklandığını belirten Enver, İsrail'e giden tüm gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemesine de yasak getirildiğini duyurdu.

Enver, bu kararın Malezya'nın ticari faaliyetlerini etkilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.