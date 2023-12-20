Mali suç örgütlerine 63 ilde operasyon: 302 kişi gözaltına alındı

içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik 63 ilde gerçekleştirilen ’Kafes-22 Operasyonları’nda 302 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerin "kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ’Kafes-22 Operasyonları’nda 302 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Yelikaya'nın açıklamasına göre, 63 ilde gerçekleştirilen ’Kafes-22 Operasyonları’nda 302 şüpheli yakalandı.

Yakalan şahısların, "kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği ifade edildi.

Yerlikaya paylaşımında şunlara yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce; Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı Kafes-22 Operasyonları düzenlendi.

18 adet ruhsatsız silah, 64 adet sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 adet sahte çürük ve engelli raporu, 479 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş sim kart, 396 adet basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi."