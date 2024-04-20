Maliyetler artıyor, enflasyon düşmez

TÜİK şubat ayı verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,92 arttı. Uzmanlar, bu artışın bir türlü durdurulamayan gıda enflasyonunu artırmaya devam edeceğini söyledi.

Berkay SAĞOL

Tarımsal girdi fiyat endeksinde yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 164,78 ile veteriner harcamaları. Bu durum, hayvancılık sektöründe yaşanan hastalıklar ve artan yem fiyatları gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi son 6 aydır sürekli olarak artmaya devam ederken, uzmanlar ise buna bağlı olarak gıda enflasyonunun artmaya devam edeceğini söyledi.

DAHA DA TETİKLEYECEK

Girdi fiyatlarının artması gıda enflasyonunun düşmeyeceğinin göstergesi. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, tarımsal girdi fiyat endeksinde son dönemde ortaya çıkan grafiğinin aynısının tarımsal üretici fiyat endeksinde ve tüketici fiyat endeksinde de görüldüğünü söyledi. Suiçmez, “Önceki yıllarda yüzde 100’leri bulan hatta geçen Tarımsal Girdi Fiyat Endeksindeki yüzde 49,92’lik bir artış yalnızca maliyetlerin artış hızının düşmesi anlamına geliyor” dedi.

Tarımsal girdi fiyat endeksinin yüksek olmasından dolayı üretici fiyat endeksinin ve doğal olarak gıda enflasyonunun yüksek olacağını belirten Suiçmez, “Bu kısır bir döngü, sonu yok. Bunun çözümü ise çiftçiyi somut olarak desteklemektir. Yani mazotta KDV kaldırılmalı, ayrıca gübre ve mazot destekleri artırılmalı. Girdi fiyatlarının sürekli artmaya devam ettiği bir ortamda, yeterli destekleri de vermediğimiz zaman üretim maliyetleri artmaya devam edecek. Bunun sonucunda tüketici fiyatları ve gıda enflasyonu artacak” diye konuştu.

Ekonomist Mustafa Sönmez de tarım girdilerin artmasının ürün maliyetlerine ve dolayısıyla sebze ve meyvenin fiyatlarına yansıyacağını vurguladı. Sönmez, şunları dile getirdi: “Girdi fiyatlarının bu şekilde artması gıda enflasyonunun devam edeceğini yönelik bir işarettir. Ayrıca alt grup harcamalarındaki artış da önemli. Yem ve mazot fiyatlarındaki artış direkt olarak maliyeti etkiliyor. Üreticiler artışı ürün maliyetine yansıtıyor. Bu durum da gıda enflasyonunun katılaşacağı bir noktaya götürür bizi. Önümüzdeki süreçte hem bitkisel hem hayvansal ürünlerin maliyetlerinde artış yaşanmaya devam edecek.”

DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Gıda fiyatları dünya genelinde düşerken Türkiye’de tersine artıyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) Ocak ve Şubat ayı gıda enflasyonu raporuna göre Türkiye gıda enflasyonunda yüzde 71,1’le 38 OECD üyesi ülke arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye ile 2’nci sırada yer alan İzlanda arasında 63,6’lık bir fark bulunuyor.