Maltepe Belediyesi'nin öğrencilere gıda desteği, okul müdürlerine takıldı!

Maltepe Belediyesi'nin büyüme çağındaki çocuklara destek olmak için 7 ilkokulda başlattığı 'gıda desteği' okul müdürlerinin engellemesine takıldı. Okul müdürlerinin "Bunlar zehirli" iddiasıyla gıda paketlerini toplattığını kaydeden Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, durumun belediyeye değil, çocuklara yapılmış bir kötülük olduğuna vurgu yaptı. Kılıç, çocukların gıdasız bırakılmaması için yetkililere seslenerek, "Bırakın, vazifemizi yapalım" çağrısı yaptı.

İstanbul Maltepe Belediyesi'nin büyüme çağındaki çocuklara destek olmak için ilçedeki 7 ilkokulda pilot uygulama olarak başlattığı "ücretsiz yemek" desteğinin okul müdürleri tarafından engellendiği ortaya çıktı.

Milyonlarca çocuğun kronik yetersiz beslenme ile karşı karşıya kaldığı Türkiye’de ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bir öğün ücretsiz yemek verilmesi beklenirken, anaokullarındaki ücretsiz yemek uygulaması dahi, depremden etkilenen kentler hariç kaldırıldı.

CHP'li Maltepe Belediyesi ise büyüme çağındaki çocuklara destek olmak için ilçedeki 7 ilkokulda pilot çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, 1000 öğrenciye gıda desteği sunuluyor. Gıda mühendisleri tarafından dikkatle hazırlanan gıda paketleri sabahları okul önlerinde öğrencilere teslim ediliyor.

Ancak son günlerde, okul müdürlerinin "Bunlar zehirli' diyerek paketleri çocukların ellerinden aldıkları ortaya çıktı.



BAŞKAN KILIÇ: BİZE DEĞİL, ÇOCUKLARA KÖTÜLÜK

Söz konusu duruma tepki gösteren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise engellemeye, "Bize değil, çocuklara kötülük" sözleriyle tepki gösterdi.



"Maltepe Belediyesi olarak biz çocuklarımıza destek olduğumuzda bizi engellemeye çalışmaları bize değil, çocuklarımıza yapılmış büyük bir kötülüktür" diyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yetkililere şöyle seslendi:

"Bu yapılan, çocuklarımıza reva mıdır? Bırakın, vazifemizi yapalım. Hatta çocuklarımızın aç kalmaması için hemen bir araya gelelim, dayanışma içinde olalım. Bu çağrımın vicdan sahibi yetkililere ulaşacağını temenni ediyorum."