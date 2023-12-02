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Maltepe'de iş yerinde yangın

Maltepe'de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güncel
  • 02.12.2023 09:32
  • Giriş: 02.12.2023 09:32
  • Güncelleme: 02.12.2023 10:04
Kaynak: AA
Maltepe'de iş yerinde yangın
Fotoğraf: İHA

İstanbul Maltepe'de kahve imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Cevizli Mahallesi Balaban Sokak'ta kahve imalatı yapılan ve depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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