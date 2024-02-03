Maltepe'de iş yerinde yangın: Çatının bir kısmı çöktü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çatıda çökme meydana geldi. Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da bir iş yerinde çıkan yangın nedneiyle dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yalı Mahallesi Çeşmeler Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.ü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada iş yerinin çatısında kısmı çökme meydana geldi.

Yangın sırasında içeride bulunan 2 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.