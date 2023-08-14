Manchester City’in sahibi El Nahyan’ın süper yatı Marmaris’e demirledi

Manchester City'nin Katarlı sahibi El Nahyan'ın süper yatı 'Blue', Bodrum'un ardından Marmaris'teki Gümrüklü Limanı'na demir attı.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City’nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan’a ait süper lüks yat ’Blue’, Bodrum’dan sonra Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir attı.

101 personeli ile dünyanın en büyük 5 yatından biri olan araç, 500 milyon pound değerinde, 160 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip.

Bodrum’dan çıkarak akşam saatlerinde Marmaris Cruise Port limanına demir atan süper lüks dev yat Marmaris yat limanından görülebiliyor.

Süper lüks dev yat Blue’nun Marmaris’te 4 gün daha kaldıktan sonra ayrılacağı ve sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan’ın gelip gelmeyeceğinin bilinmediği öğrenildi.