"Manchester'daki kira ile aynı" dedi, Antalya'da 5 yıldızlı otelde yaşamaya başladı

İngiltere’de yaşayan Josh Kerr, ülkesinde kira ve faturaları için ödediği aylık 950 sterlin yerine, Antalya’da aylık 944 sterlin ödediği beş yıldızlı bir otelde yaşamaya başladı.

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan 24 yaşındaki Josh Kerr, dairesinin kira ve faturaları için ödediği aylık 950 sterlin yerine, aylık 944 sterline Antalya’da beş yıldızlı bir otelde yaşamaya başladı.

Daily Mail’de yer alan habere göre İngiliz vatandaşı bir aylığına Türkiye’ye taşındı.

“Bunu gerçekten yaptığıma inanamıyorum” diyen Kerr, "Yurtdışında her şey dahil tatil yapmanın evde yaşamaktan daha ucuz olup olmayacağını merak ediyordum ve öyle olduğu ortaya çıktı. Burada herkes çok daha mutlu. Sanırım hepsi tatilde olduğu için” ifadelerini kullandı.

‘İNGİLTERE’DE NE İŞİMİZ VAR?’

Taşınma kararını bir TikTok videosuyla duyuran 24 yaşındaki Kerr, “'Komik olmaya çalışmıyorum ama kiram, faturalarım ve belediye vergisi için 950 Sterlin ödüyorum. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar ve bir gaff alıyorsunuz. İngiltere'de ne işimiz var?” diye konuştu.

Josh'un videosu 24 saat içinde bir milyondan fazla izlendi.

Bu süreçte bir yandan da uzaktan çalışmaya devam edecek olan Kerr, “İşyerimin yurtdışında çalışmama izin veren avantajlarından birini kullanıyorum. Günlük çalışma programım hala aynı görünüyor. Türkiye'de sadece üç saat daha geç, o yüzden umarım kimse İngiltere saatiyle akşam 5'te, yani burada akşam 8'de telefon açmaz. Otelde, kompleksin hemen hemen her yerinde çalışan WiFi var, yani gerçekten istersem havuz kenarındaki bir şezlongdan çalışabilirim” dedi.